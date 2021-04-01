高雄市大樹區1日凌晨發生一起當街擄人案件！33歲吳姓男子疑與友人有工程債務糾紛，凌晨近2點開車時遭多部車輛飛車追逐及衝撞，10多名男子還強押他下車，由於歹徒車輛嚴重毀損，又將吳男押回賓士車揚長而去，最後將車棄置大寮區某汽車旅館，改搭計程車離去，吳男主動聯繫家人報平安，但行蹤仍成謎，警方目前擴大追捕偵辦中。

警方調查，吳姓被害人疑似與王姓友人有工程款項糾紛，今天凌晨近2時開賓士車遭王姓友人糾眾自大寮區沿路追逐至大樹區九大路，隨即被10多名惡煞強行拉下車，但因其中一名歹徒車輛嚴重被撞毀後放置路邊，暴徒只好有將被害人押回賓士車，並開往大寮區某汽車旅館後，更換車輛搭乘計程車再度離去。

被害人吳男已經主動聯繁家人，確認無生命危險，至於雙方發生如何剩餘款項糾紛，稍晚警方將會開記者會說明，全案目前仁武分局已鎖定特定對象積極偵辦中。

(中時 )