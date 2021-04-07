美國陸軍的生物武器防禦計畫大本營「迪特里克堡」（Fort Detrick）附近，6日發生一起槍擊案，共有2名被害者中槍，傷勢十分嚴重，槍手則被確認是一名海軍醫護兵，稍後遭警方擊斃。

《今日美國》（USA Today）報導，此槍擊案發生於華盛頓特區（Washington, D.C.）西北方約50英里（約80公里）的馬里蘭州弗雷德里克（Frederick），一名38歲海軍醫護兵持槍進入河濱科技公園（Riverside Tech Park）附近的一家公司，嚇得公司職員四散逃竄；現場有2人中槍，傷勢有生命危險，但不清楚是在公司內還是公司外被擊中。

事後槍手開車前往4英里（約6.4公里）外的迪特里克堡，不過遭當地警方攔截並擊斃。弗雷德里克的學校與部分區域一度遭到封鎖，以免被槍手攻擊，但在確定槍手僅有1人且已遭制伏後，除案發現場還需要採證外，其餘地區已恢復正常。

迪特里克堡以前是美國生物武器的大本營，不過1969年時任美國總統尼克森宣布中止攻擊性生物武器計畫後，該基地便轉為研究如何因應其他國家或行為者發動的生物攻擊，目前是美國「國家生物防禦戰略」（National Biodefense Strategy）的大本營，也是美國陸軍醫療研究與發展指揮部（USAMRDC）的總部。

馬里蘭州近期發生多起槍擊案件，一名27歲男子葛林（Joshua Green）3月28日在槍殺自己的父母後，又到便利商店殺害2人，最後返回自己的住處自盡；4月2日晚間至3日凌晨則發生2起槍擊案，共造成4人死亡，38歲男子哈亞特（Sayyid Hayat）稍後被逮捕，但不清楚是否2起案件都與他有關。

(中時新聞網)