凶手蔡易昇從八里分駐派出所移往蘆洲警分局時，面對大量媒體包圍表示，他自行投案可以減刑，並強調「背後沒有人指使我」。（戴上容攝）

42歲蔡易昇12日下午到新北市八里區華峰一街埋伏，見綽號「八哥」的角頭老大林文章走出公司，隨即從背後連開2槍，送醫急救仍宣告不治。蔡男事後拿槍前往派出所投案時供稱，曾遭死者毆打辱罵挾怨開槍，「自行投案可以減刑、沒有受人指使」，警方正擴大追查幕後指使者。

據了解，遭槍殺的60歲男子林文章曾為天道盟濟公會八里分會長，長期經營賭場，警方列管為涉嫌賭博、槍枝、毒品的治安顧慮人口。

2020年底，林文章曾和八里地區賭場的「同業」發生糾紛一度鬧上媒體，蘆洲警分局2021年1月立即介入，一舉破獲林賭場並查獲槍枝。

蔡易昇12日下午2時許騎乘光陽重型機車，至八里區華峰一街的林文章的開發公司對面民宅埋伏，待林文章出現在一樓車庫，蔡男掏出上頭有「PPK」字樣的改造手槍，近距離朝林文章右肩及後背各開1槍後逃逸，林文章當場失去生命跡象，倒臥血泊。

林文章友人聽到槍響後，趕緊下樓查看並報警求助，待救護人員抵達前緊急對林文章實施心肺復甦術，救護人員將林文章送往淡水馬偕醫院急救約2小時，下午3時35分宣告不治。因林男身分特殊，有十多名黑衣人員到場關心，淡水警分局派出多名警力到醫院戒護。

與此同時，蔡男帶著改造手槍1把、彈匣1個、子彈4發，直接小跑步到附近的八里分駐派出所投案，他向供稱，因曾被林文章毆打、羞辱，因此挾怨報復開槍，但對於詳細時間地點卻含糊其詞。

警方將蔡易昇從八里分駐派出所移送分局調查時，面對大量媒體包圍表示，他自行投案可以減刑並強調「背後沒有人指使我」。

警方指出，家住淡水的蔡易昇從事水電工作，有詐欺、竊盜前科，他與死者並無直接關係，高度懷疑他的供詞，幾乎可以認定受人指使，將朝賭博糾紛、幫派恩怨等方向擴大偵辦。

(中時 )