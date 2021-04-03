美國國會山莊今天發生汽車闖入管制區衝撞路障事件，造成國會警察1死1 傷，嫌犯持刀下車後遭到警方擊斃。眾議院議長裴洛西下令國會降半旗致哀，總統拜登也下令白宮降半旗。

拜登伉儷在事發前，剛離開華府抵達馬里蘭州大衛營（Camp David）過復活節假期。拜登表示，他和妻子吉兒聽聞這起暴力攻擊，感到心碎。

拜登說，他已接獲簡報，對殉職的國會警察伊凡斯（William Evans）家屬表達「衷心慰問」。伊凡斯是服務18年的資深國會警察，裴洛西（Nancy Pelosi）稱他是「保護我國民主殿堂的烈士」。

美國媒體報導，警方查出這名發動攻擊的嫌犯是來自印第安納州的25歲非裔男子葛林（Noah Green），為非裔民族主義「伊斯蘭民族運動」（Nation of Islam Movement）的擁護者。

美國國會警察局代理局長皮特曼（Yogananda Pittman）表示，這起事件發生在今天下午1時左右，目前仍在調查嫌犯攻擊動機。國會現正休會，多數議員都返回選區，不在華府。事發後，國會周遭暫時封鎖。

華盛頓特區大都會警察局代理局長康提（Robert Contee）表示，目前沒有證據顯示這起事件是恐怖攻擊，這名嫌犯不在國會警局或華府警局的監視名單，也與國會人員沒有任何關係。

然而有報導說，葛林3月在網路上的一些留言透露出某種程度的絕望感和偏執。他自稱失業且有健康問題，並提到末日概念。他寫說自己面臨「難以想像的考驗」，現在展開「尋找靈魂之旅」。

他有一則文章提到自己為聯邦調查局（FBI）和中央情報局（CIA）所擾、曾住院且蒙受「精神控制」，並稱政府是「黑人頭號敵人」。他還自稱是「伊斯蘭民族」領袖法拉汗（Louis Farrakhan）的追隨者。法拉汗因散布反猶和黑人民族主義觀點而惡名昭彰，他曾把猶太人比擬為「白蟻」。

(中央社)