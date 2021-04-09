德州濫射

就在美國總統拜登直言，槍枝暴力已成為流行病，更成為難堪的國際事件，而德州州長艾波特（Greg Abbott）同一天則誓言，將捍衛該州槍枝權後幾小時，當地周四下午就發生了濫射事件，導致1死5傷。而傷者中包括1名追捕嫌犯的員警，他傷勢雖然嚴重，但情況穩定。

綜合NBC 5等外電報導，警察局長布斯克（Eric Buske）說，德州中部肯特摩爾櫥櫃店（Kent Moore Cabinets）疑似員工開槍濫射，他行凶後逃逸，但不久便落網。

布斯克說，兇嫌出現在肯特摩爾櫥櫃店總部後，就開始在倉庫附近濫射，導致1人當場喪命，另5人因槍傷送醫，目前有4人狀況危急。還有1人因氣喘病發作，也送醫救治。

接受KBTX電視台訪問的櫥櫃店員工蘿德莉格姿（Amelia Rodriguez）說，她聽到轟隆巨響，以為是機器故障，直到有同事抓著她的手臂，要她快跑，才知道不對勁。接著她和同事想跑出去，但後來才了解，原來兇嫌就在外面，於是她只好和一小群人躲在店內。

(中時新聞網)