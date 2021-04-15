清明連假首日，台鐵太魯閣號出軌事故釀49死、200逾人傷，台北市校園共有14名師生發生死傷，議員關心教育局關懷機制是否做足。教育局表示，現已針對特定族群展開安心服務，會視個別狀況提供小團體或個別諮詢，為師生減壓。

教育局今赴教育委員會進行工作報吿，市議員汪志冰、戴錫欽關心列車事故發生後，市府如何展開安心輔導機制，幫助師生度過難過。局長曾燦金指出，北市共有2名美籍教師、1名學生罹難，在傷者部分，有2名導師、9名學生在家休養，已有8名孩童回校復學，1名則在院內治療，都有進行追蹤、慰問。

曾燦金說，外師部分，市府也已協助外師家長來台、執行檢疫，由於師生感情極佳，校方也協助舉辦追思活動，針對罹難者部分，也有結合民間資源發放慰問金。

學生輔導諮商中心主任楊玉珊會後受訪指出，市府心理師已在4月6日進學校進行安心服務評估，尤其針對罹難老師、學生就讀的學校，請校方先行篩選名單，針對較易焦慮的族群展開關懷，校方會依個別情況，提供小團體、個別諮詢，每團最多10人，對較嚴重的師生將個別輔導。

太魯閣善款衛福部先射箭再畫靶 侯漢廷轟：詐騙人民惡有惡報！

(中時 )