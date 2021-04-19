新北市推動校校有智慧教室，在教室裝設平板電腦、數位黑板、無線投影、多點觸控、加分系統和即時上網等功能，今年將擴增80間學校，並首次加入高中職；圓展科技今日再捐贈161台觸控螢幕給新北市偏鄉學校使用，市長侯友宜回贈感謝狀，期待智慧教室目標儘速達標。

新北市2019年與2020年投入5億元，打造校校都有智慧教室，每50班1間，目前共推廣至65間學校、455間教室；搭配平板電腦、數位黑板、無線投影、多點觸控、加分系統和即時上網等功能，同時結合新北市首創單一帳號「親師生平台」，讓教室的「黑板變螢幕」，運用科技輔助學習。

捐贈典禮今在新北市府登場，侯友宜與文德國小學生一起運用平板電腦與觸控螢幕上課，體驗多螢幕的教學模式。

圓展科技總經理許起裕表示，圓展科技連續10幾年榮獲台灣精品獎，是新北市在地標竿企業，這次捐贈新北市政府161台觸控螢幕，市值約1014萬元，希望運用資訊科技發揮影響力，改變傳統教室教學風貌，為教育盡一份心力，落實「吃果子拜樹頭」理念，期待更多在地企業共同挹注資源。

「透過平板和觸控螢幕，讓學習情境更豐富具體！」文德國小學生黃少玹表示，透過平板和觸控螢幕顯示，上課不用再憑空想像學習情境，同時也可應用在實際生活上，真的很有趣，學過就不會忘記了。

海山國小校長林瑞昌說，校內目前有7間智慧教室，其餘教室也有單槍投影機等電子設備，打破場地與傳統教學的框架，帶給孩子不同的學習視野，而藉由科技也讓老師可參照學生的學習進度，針對不同學生給予適合的教學。

新北市教育局長張明文補充，新北市2011年發展數位學習，原本只有8間數位教室，到了2020年已有65間國中小設置智慧教室，今年在各界資源挹注下，將擴增至80所學校，並首次加入高中職。

(中時 )