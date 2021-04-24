為讓本土語言教學向下扎根，教育部鼓勵幼兒園進行閩南語沉浸式教學，而國教署每學年也持續提供幼兒園申請「閩南語沉浸式教學融入幼兒園教保活動課程」計畫，並依照申請班級數量補助經費，自105學年度10間幼兒園37班參與，到109學年度規模擴大到91校313班，數量明顯增加。

在推動實績方面，國教署舉例，台南市立麻豆幼兒園自106學年起參與計畫，從第1年兩個班級，到109學年已是全園6個班級參與。

國教署提到，麻豆幼兒園的課程安排，即先透過教室內外情境和生活用語、兒歌唸謠引發幼兒興趣，並配合餐點時間用閩南語介紹、帶小朋友唸唱閩南語兒歌，更將閩南語融入例行性活動、全園性活動及主題活動，老師透過多元策略引導，讓幼兒在真實情境中自然使用閩南語溝通，並用親子學習單將閩南語延伸到家庭裡的親子互動。

國教署表示，有鑒於客家委員會及原住民族委員會積極在幼兒園推廣原住民族語及客語相關沉浸式教學計畫，在尊重各族群主體意識與歷史文化脈絡下，加上考量閩南語在本土語言中使用所占不低，因此105學年度起，委託台中教育大學幼兒教育系專案團隊承辦「幼兒園閩南語沉浸式教學計畫」。

國教署指出，參與計畫的幼兒園，需配合參加本計畫團隊，安排師資培訓及工作坊等專業課程研習活動，並參與成果發表、經驗分享以及提供計畫成果相關資料，以利主辦單位進行成效評估。

國教署指出，由該計畫數年實施成效發現，將閩南語融入幼兒園的例行性活動、全園性活動和課程活動，透過互動參與式教學方式，能讓幼兒在自然的情境中展現閩南語的聽說能力。期望藉由提升幼兒園教保服務人員的閩南語沉浸式教學知能，來培養幼兒使用閩南語的興趣與習慣，以達成幼兒樂意在生活中使用閩南語的計畫目標。

(旺報 )