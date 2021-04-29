社團青年熱情參與，並分享自身過去參與及經營社團的種種經驗，彼此激盪不同想法與火花。（勞動部勞動力發展署北分署提供）

勞動部勞動力發展署北分署青年職涯發展中心Youth Salon (以下簡稱YS) 於4月28號舉辦「YS同學會，同學請問一下」活動，廣邀多位青年共同參與，並邀請到網路人氣專欄作家與青年分享社團經營的技巧和方法，透過開放討論、學員共創的形式，讓青年以活潑的互動方式學習成長。

據《遠見》調查「企業主最重視的社會新鮮人特質」指出，有高達68.3％重視「主動積極態度及企圖心」；依「詢問企業主重視實務經驗程度」的調查顯示，有20.3％注重學生在學校的「社團經驗」。故此，YS邀請各校主動積極參與社團的青年學子與領導人，共同出席由YS主辦的「YS同學會，同學請問一下」活動，鼓勵青年走出校園與他校同學交流分享，進而學習彼此社團經營的技巧，更可拓展人際網絡，建立更寬廣的人脈。每次活動也將由不同領域的專業講師引導，提升青年於職涯拓展中解決問題的能力，以培養未來職場可能所需的軟、硬實力。

本次活動中，講師透過五大方向逐一引導青年，從「認識自我」讓青年發覺自己的優勢與能力、「談判技巧」在社團拉贊助或與校方溝通過程中可以更精準切入要點、「溝通技巧」學習在社團內與夥伴如何進行有效溝通、「社團領導」學習凝聚社員向心力並引領社團進步，最後講師以「實務案例」帶領青年從過去案例中學習，並給予建議。

學員表示：「很謝謝YS提供這樣的免費資源，不僅讓我更了解團隊經營的技巧，也認識到很多各校的社團負責人，下次還想推薦其他社長一起來。」副分署長謝銘欽也說，本活動使青年能跨出原本的生活圈，從跨校交流中拓展人脈，透過分享彼此的社團經驗互相激盪，從教學相長中強化自身帶動團體的能力，有助於職涯發展的軟實力技能。

YS活動完全免費、名額有限，欲參加者請上網搜尋「北分署YS」進入官網查詢，或上FB搜尋「YS青年職涯發展中心 ／ 北基宜花金馬分署」詳見最新活動資訊，也可電洽(02)-2977-0755詢問相關內容。

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