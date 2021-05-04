畢業求職旺季到來，勞動部雲嘉南分署台南就業中心5月8日上午10時至下午1時於台南大學中山體育館舉辦大型徵才活動，逾30家企業釋出超過2500個工作機會，超過8成職缺不限工作經驗，近4成職缺待遇30K起跳。

雲嘉南分署長劉邦棟表示，畢業求職旺季將屆，此次大型徵才活動希望幫畢業青年找到好工作，這次徵才有超過2000個職缺不限經驗，感謝廠商願意多給年輕人機會，歡迎青年朋友要卡位趁現在。

劉邦棟說，「職涯飛young」大型徵才活動共有崇越集團、光洋應用科技、安瀚視特、儒億科技、堤維西交通工業、璨揚企業、全一電子、聯合再生能源、Gogoro、永裕塑膠、奇美食品、臺南紡織、大魯閣實業、臺南長榮酒店與嘉義大埔美精密園區／馬稠後產業園區(聯合招募)等超過30家以上廠商共襄盛舉，釋出工程師、儲備幹部、品保人員、職安衛人員、烘焙師傅、餐飲人員等2,516個職缺，近千個職缺薪水3萬以上，三民輔考公司更開出月薪80K找儲備幹部。

當天現場除徵才活動外，還規畫「履歷健檢」、「庇護工場」與「按摩舒壓」專區，另也安排「青年加值服務」專區，提供生涯牌卡測驗與職涯諮詢服務，讓求職者可瞭解本身發展性向及興趣，掌握職涯與人生方向。

因應疫情，當日進場進行實名制、量體溫及酒精消毒，求職民眾進入會場務必配戴口罩，活動詳情洽詢臺南就業中心（06）237-1218或至臺灣就業通查詢，欲了解更多協助青年就業政策，可搜尋「投資青年就業方案」。

(中時 )