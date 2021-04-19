勞動部勞動力發展署中彰投分署台中就業中心為協助青年及早增進對職業與產業趨勢的認識，以「物聯網」為主題，舉辦產業說明會，還安排參訪「智慧製造營運場域暨全球智慧機械發展中心」，使青年了解業界用人期待與標準，加速進入職場新潮流。

勞動力發展署中彰投分署分署長林淑媛表示，物聯網的應用因5G技術蓬勃發展，目前已成為全球未來發展趨勢，正由於國內相關產業人才需求大幅成長，22日將舉辦產業說明會暨參訪活動。

鎖定可應用於運輸物流、工業製造、健康醫療、智慧型環境等領域的「物聯網」主題，並提供相關職業訓練課程及產業職缺資訊，使青年有機會接收完整且正確的產業知識。

產業說明會邀請業界資歷豐富的林耀陞擔任講師，從物聯網的產業現況與發展到就業市場與職務內容特性需求等面向深入解析，說明會後將安排專車接送前往「智慧製造營運場域暨全球智慧機械發展中心」實地參訪。

讓學員了解物聯網與智慧機械的結合及發展運用，藉此促進青年掌握產業脈絡，以利設定出符合自我期待的求職目標，加速進入職場的腳步，成為職場贏家。

台中就業中心針對謀職青年另提供個別化的職涯諮詢、履歷健診及面試演練等服務，協助青年找到適性就業目標、提升就業準備力。

(中時 )