美國總統拜登今天宣布，「該是時候結束」美國最長的戰爭，將無條件地從阿富汗撤軍。美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯警告，美國蒐集情報與對抗極端分子威脅的能力恐降低。

● 5月1日撤軍 911事件20週年前完成

美軍是為了因應2001年911恐怖攻擊事件而開始在阿富汗發動攻擊。現在，經過了20年，在造成近2400名美軍與數以萬計的阿富汗人喪命、耗費多達1兆美元的成本後，拜登訂下9月11日為最後1名美國軍人撤離的最終日期，撤軍行動將自5月1日展開。

拜登在前總統小布希宣布發動阿富汗戰爭的白宮條約廳（Treaty Room）向全國發表演說時表示，美國已經達成原先為數不多的任務，擊潰發動911攻擊的國際聖戰士，每一年過去，留在阿富汗的理由顯得愈來愈「不明朗」。

拜登堅稱，美軍不會「倉促撤離」，堅持維持他的決定。他說：「20年前的可怕攻擊…無法解釋為什麼我們2021年還要留在那裡。」拜登說：「該是時候結束這場永久的戰爭。」

● 麥康奈批拋棄阿富汗政府 慫恿聖戰士叛亂

拜登從阿富汗撤軍的決定並不令人意外。這場戰役普遍不受到選民歡迎，前任總統川普也曾承諾將自5月起撤軍。民主黨籍聯邦參議員舒默（Chuck Schumer）今天說：「我讚賞拜登總統做出的決定。」

然而，聯邦參議院共和黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）批評：「這任政府決定放棄美國在阿富汗付出的努力，這些努力已幫助約束激進伊斯蘭恐怖主義。奇怪的是，他們已決定在9月11日前撤軍。」

他又說：「在宣布911事件週年來臨時，我們將協助敵人把阿富汗當作禮物包裝好，再送還給他們。」

● 中情局局長憂 美國喪失情蒐能力

在拜登宣布撤軍的數小時前，中央情報局局長伯恩斯（William Burns）在聯邦參議院情報委員會（Senate Intelligence Committee）作證時，點出拜登決定撤軍帶來的關鍵風險。

伯恩斯說：「等到美軍撤出時，美國政府蒐集與對抗所有威脅的能力將降低。這只是一個事實。」

然而，伯恩斯又說，軍隊撤出後，美國將可保留一些能力，「協助我們預測並對抗蓋達組織（al Qaeda）捲土重來的行動」。

伯恩斯的警訊反映了許多專家的擔憂，他們擔心撤軍將讓美國情報官員的安全明顯降低，使得蒐集當地即時資訊的能力受限。

在川普政府擔任最高白宮顧問的柯蒂斯（Lisa Curtis）說：「在很大的程度上，美國將喪失因應威脅的『監控』能力。美國也不再能與阿富汗安全部隊直接合作。」

(中央社)