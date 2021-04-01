美國加州橘郡當地時間31日下午5時30分左右（約台灣時間1日上午8時30分）發生大規模槍擊事件，警方指出一共造成4死2傷，死者包含一名兒童，槍手已經被捕，並且送醫。
綜合美國國家廣播公司（NBC）洛杉磯分台、美國廣播公司第七頻道（ABC 7 NEWS）等美媒報導，位在南加州橘郡的橘市（City of Orange）一處辦公大樓當地時間31日傍晚發生大規模槍擊，造成多人死傷。
橘郡當地記者吉爾（Michele Gile）引述消息人士指出，至少4人喪命。
美國財經新聞網「財經內幕」（Business Insider）報導，警督阿瑪特（Jennifer Amat）證實，一共有4人在現場死亡，包含1名兒童。警方已經逮捕1名可疑槍手，包括槍手在內等2名傷者已被送醫。
阿瑪特指出，警方趕至現場後對槍手開槍、將他制伏，目前尚不清楚槍手傷勢。
根據警方公布的資料，槍擊案發生在西林肯大道（West Lincoln Avenue）200號一棟2層樓建築，現場聽到好幾聲槍響。
警方表示目前現場局勢已獲得控制，對公眾不會造成威脅。
(中時新聞網)
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