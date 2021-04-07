國內2日發生太魯閣號出軌事件，導致50人死200人輕重傷，衛福部社工司日前為回應民眾愛心，特別開設募款帳戶，衛福部長陳時中表示，截至今日上午11點，有25萬9000多筆捐款，金額是4億5281萬元，比昨天多了2億多，下周將拍板捐款發放方案，會適當分配在受災者身上。

衛福部為太魯閣號出軌事件開放募款帳戶，遭外界反彈，怕像高雄氣爆捐款一樣被拿去出國推廣兼旅遊。陳時中表示，太魯閣號事件的捐款管理及監督委員，將由李麗芬次長擔任召集人，會召集公正人士、專家、部會一起討論，社會有愛心，政府有責任做適當的分配，用在受災者身上，這幾天會擬定基本方案，下禮拜討論定案。

陳時中表示，接下來也會公告名冊、金額，依照公益勸募辦法，會公告全人名，如果不想公告可以可以先告知衛福部。若捐款後想要取消，可以提供交易收據、姓名、電話、存摺封面，確認後就會退款。

(中時 )