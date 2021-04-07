截至日本時間今天下午6時30分，日本新增新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）確診3449例，其中大阪府、兵庫縣、奈良縣、和歌山縣與新潟縣等新增病例數都創新高。

日本放送協會（NHK）、TBS電視台等媒體報導，上次單日新增超過3000例，是今年1月30日。

其中大阪府今天新增確診878例，連續2天創新高紀錄，且連9天新增病例比東京都多；大阪府因應疫情急速擴大，重症患者病床使用率高達66.5%，今天決定發布地方級醫療緊急事態宣言。

東京都今天新增555例，是3月21日第二次緊急事態宣言解除後的新高紀錄；東京都上次單日新增超過500例，是2個月前的2月6日。

報導指出，東京都去年11月首度單日新增超過500例，到12月就增加到單日新增上千例，今年1月更激增到逾2000例；東京都對未來疫情可能急速增加提高警戒。

另外，兵庫縣今天新增328例、奈良縣81例、和歌山縣38例，與新潟縣34例，都創下當地新高紀錄。

(中央社)