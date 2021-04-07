巴西新冠肺炎疫情嚴峻，死亡人數僅次於美國。

全球新冠疫情最慘重國家不久恐換人做，南美大國巴西單日新冠死亡人數超過4,000人，專家形容巴西現況已是「核災」等級，甚至最快下周平均單日死亡人數就會超越美國，總死亡人數很快也可能超越美國。

路透社報導，巴西衛生部昨（6）日宣布，單日新冠死亡人數達4,195人，首度超越4,000人大關，根據美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）全球疫情統計，巴西至今已有超過1,310萬人染疫，將近33.7萬人喪命，染疫及病歿人數雙雙僅次於美國。

報導指出，美國大規模施打疫苗後稍微抑制疫情，巴西晉升為全球疫情中心，自2月底以來，平均每日病歿人數周周創下新紀錄，全球每日死亡人數中，有1/4來自巴西。

杜克大學（Duke University）教授尼柯萊利斯（Miguel Nicolelis）形容巴西現況已經是核災等級，「就像核反應爐引發一連串連鎖反應，已經失控了，就是生化版福島。」

巴西疫情失控和政府作為脫不了關係，巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）帶頭蔑視戴口罩、封城等防疫建議，許多民眾不保持社交距離，加上更具傳染性的「P.1」變種病毒肆虐當地，都讓疫情難以控制。

尼柯萊利斯及巴西醫療機構克魯茲基金會（Fiocruz）的研究人員巴塞羅斯（Christovam Barcellos）分別提出警告，巴西新冠總死亡人數、平均單日死亡人數很快將超越美國。

根據華盛頓大學健康計量評估研究中心（Institute for Health Metrics and Evaluation，IHME）的預估模型，最快下周巴西就可能打破美國過去7天平均單日死亡人數紀錄。

目前美國平均單日死亡人數最高峰落在1月，為3,285人。截至7日，美國已有逾3,084萬人染疫，逾55.6萬人喪命。

(中時新聞網)