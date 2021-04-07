台鐵太魯閣號發生令人痛心不已的意外事件，許多家庭瞬間破碎，天人永隔。重大創傷不但衝擊當事人及親族朋友，也讓人感嘆無常，形成集體創傷。事實上，不僅是遭逢意外，人生中難免遇上天災、挫折等，都會造成身心創傷。但專業諮商心理師林萃芬指出，在美國，遇上重大事故時，有五到六成民眾會諮詢心理師，積極為心靈復健。但在台灣，民眾民眾很少主動使用心理諮商相關資源。有沒有進行心理諮商，差別在哪裡？林萃芬在《鍛鍊心理肌力》書中詳細說明。以下為重點書摘：

不同的創傷事件對心理造成的衝擊差異很大。大多數創傷事件產生的影響不會立即顯現，而會封存多年，漸漸侵蝕我們的心理健康，或是潛入到我們的潛意識，也可能扭曲我們的人格特質，等到症狀出現，通常都已經對心靈造成嚴重破壞。綜合十年的諮商經驗，歸納出最常見的創傷事件有下面幾種類型，反應也會有些不同。

一、天災創傷讓人深陷長期的恐懼中

像是在地震中失去親人及財產的民眾，面對如此巨大的變故，初期情緒會有過度激動或是情感麻木的狀況；其中最需要關注的是「沒有眼淚的悲傷者」，他們的心理受創嚴重，由於同時歷經災難的驚嚇及痛失親人的悲傷，在雙重打擊之下，往往會因為沒有辦法接受殘酷的現實而無法表達情緒。對於青少年及兒童，親友應盡可能給孩子安全感，除了語言安撫之外，亦可透過肢體擁抱來降低孩子的孤單與不安。

諮商過程中發現，很多兒童經歷創傷後，會變得特別黏人、恐懼死亡，有高度的分離焦慮，不能跟家人短暫分開，看到大人難過哭泣時會阻止或逃避。也有些兒童因不知如何抒解大量情緒，會轉化成身體症狀，或是傷害自己的身體，像是會透過拔頭髮來釋放焦慮，若不及時做心理諮商，嚴重時會演變成拔毛症。

因此，可以運用不同的形式，如語言或繪畫，來引導孩子抒發害怕、哀傷的情緒；並且協助孩子用比較有效的方法來訴說災難事件，像是用「如何」取代「為何」。

天災後，如果出現下面狀況，就需要專業的協助，包括：長時間心情混亂，感覺壓力強大、自我責備、覺得快要支撐不下去；一個月後仍有麻木、遲滯、不斷回想災難景象、反覆做惡夢、身體不舒服、找不到適合的人傾訴、工作和人際無法專注，抽菸或喝酒明顯增加。

我發現不少家暴者其實都有創傷後壓力症候群，他們沒有適時做心理療癒，這股強大的情緒往往會轉變成暴力傾向，若再透過酒精的催化，更會對家人造成無可挽回的傷害。

遇到重大事故後，如果長期有不斷回想災難景象、反覆做惡夢、找不到適合的人傾訴等狀況時，可以諮詢專業心理師，尋求支援。(示意圖/Shutterstock)

二、職場危機會產生急性壓力症候群

近幾年來，很多公司都發生職場危機事件，最常出現的狀況是，員工為了爭取權益而參與「罷工遊行」。

很多人不知道，參與抗爭的過程很容易產生急性壓力症候群，除此以外，更會導致公司所有的員工身心負荷過重，長期下來也會讓工作氣氛低迷，不利於身心健康。常見的急性壓力症候群反應是，有的人會引發強烈的害怕、無助感，或是恐怖感受；有的人會反應在生理上，像是感覺麻木、頭昏眼花、失眠或噁心，甚或失去現實感、自我感。

若沒有適時抒解壓力，有些人會產生痛苦、情緒崩潰、整個人的感覺與知覺系統受損，進而干擾身體機能，出現失眠、沒胃口、身體麻痺、絕望感等狀況。為了避免付出身心健康的代價，從心理健康的角度，還是鼓勵公司跟員工可以坐下來好好溝通，不用情緒勒索彼此，達到雙贏的境界。

三、人禍需要長期釋放痛苦情緒

瞬間發生的人為災難，像是氣爆事件發生之後，傷者與家屬原本平順的生活，一夕之間有了劇烈的變化，心理往往會錯綜複雜，初期的情緒反應有的會困惑震驚，不理解何以災難會發生在自己身上，接下來可能會轉為憤怒、自責，也有些人會陷入悲傷、哭泣、徬徨、害怕恐懼的情緒中。

由於氣爆還會導致燒燙傷，當事人要同時承受身體的痛楚與外貌的改變，因此，長期的情緒反應可能會變得煩躁易怒，復健的過程充滿挫折感，身心都無法放鬆，有時候會對周遭的人吹毛求疵，感覺自己快要失控了。所以，特別需要家人朋友長期的陪伴支持，協助傷者抒解情緒，一步一步接受現實狀況，恢復自我信心，可以自在地面對人群。

四、身體被侵犯的創傷會對人產生恐懼反應

隨著社交生活的多元化，很多人在有意識或無意識的狀況下，身體受到侵犯。但無論是被性騷擾或是被性侵害，受害者之後都會產生創傷後壓力症候群，經常沒有理由地感到害怕、驚慌、不安，對某些特定對象或情境，產生長期且高度的恐懼反應。

被侵犯後，更會對自己失去信心，害怕自己不被別人相信，對他人也常懷有高度敵意。特別是侵犯自己的人，擁有良好的公眾形象，例如口碑很好的老師、熱心公益的前輩，周遭的人都不相信自己所敘述的遭遇時，受創的傷口會更深、更痛。

有些受害者會擔心自己會無法再與異性有親密關係，常覺得自己是個不清白的人，有時會有憂鬱傾向，形成負向的自我概念。對生理的影響，會有緊張、胃腸不適等狀況；在行為上的改變，變得常常抱怨、夜尿、無法入睡，常被惡夢嚇醒。

●受創後需要哪些幫助呢？

受到創傷後需要有人傾聽並且了解、包容、支持，感覺自己被相信、被信任很重要，可以讓受創者覺得自己被接納。提供受創者足夠的安全感，尤其侵害自己的人是認識的親人、師長、同學、朋友，更需要讓受創者「免於恐懼」。並且提供醫療法律的諮詢，像是避孕，以及如何收集證物，足夠的資訊可以幫助受創者面對醫療、警方調查介入，以及其他重要的事，進而讓受創者掌握局勢，找回力量面對未來。

●親人被剝奪生命會持續出現「潛伏性的痛苦」

最嚴重的創傷經驗莫過於目睹親人被他人剝奪生命，但是悲傷的反應個別差異很大，有些家人悲傷延續的時間會比較長，有些家人會持續出現「潛伏性的痛苦」，常會焦慮、流淚；有些家人會充滿罪惡感，懊惱自己未盡保護之責，失去與親人共創未來的希望。當家庭面臨重大危機事件，由於家人都陷入悲傷中，有時候會無法從伴侶身上得到支持的力量，哀痛的家庭氣氛會形成壓力，也會改變家人原本的互動方式。

因此，擁有越多越完整的社會支持系統，包括親人、鄰居、好友的協助陪伴，就越能調適危機。特別是親人的死亡方式不在預期中，對家人最具傷害性。

需要的話，亦可透過心理諮商和宗教信仰來安定情緒。創傷事件發生後，越壓抑自我情緒，跟自己越疏離的人，通常需要走更長的療癒歷程，而且不知道會在人生的哪個階段，以什麼樣的症狀爆發出來。所以，只要覺得自己跟以前不一樣，不妨跟心理專業人員討論一下，以確保心靈健康。

《鍛鍊心理肌力》書封。（圖／時報出版提供）

(中時新聞網)