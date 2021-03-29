中國國務委員兼外長王毅28號在阿布達比和阿拉伯聯合大公國外長阿卜杜拉舉行會談。雙方宣佈就健康碼互認達成原則一致。王毅提出，中方希望在有條件、有意願的國家，設立「春苗行動」接種點，為在周邊的中國公民接種中國疫苗，阿卜杜拉表示支持。

據鳳凰衛視報導，王毅表示，中方支持阿方維護國家安全和穩定，並贊賞阿方在涉及中方核心利益問題上給予的有力支持。

王毅強調，中阿合作開展全球首個新冠滅活疫苗三期國際臨床試驗，為推動國際抗疫合作，作出了重要貢獻。

中方願同阿方加強「一帶一路」倡議，和阿方國家發展戰略的深度對接，拓展在能源、高新技術、金融投資等領域互利合作。

中方全力支持阿方辦好杜拜世博會，願同各方一道，確保北京冬奧會圓滿成功。

阿卜杜拉就表示，阿方支持一個中國原則。又指阿方願同中方共同打擊恐怖主義，尤其是加強去極端化的努力，攜手維護中東地區的和平穩定。並希望雙方進一步開展，在聯合國事務中的協調配合。

雙方宣佈就健康碼互認達成原則一致。會談後，雙方共同出席兩國疫苗原液灌裝生產線項目雲啟動儀式。

(中時 )