東吳大學政治學系教授劉必榮。（圖/中評社）

美中外交國安高層會談於當地時間3月18日至19日在阿拉斯加州安克拉治登場，雙方在第一場閉門會議前的開場白即大打口水戰，且完全不顧會議規範與外交禮儀，火力全開。對此，東吳大學政治學系教授劉必榮解讀，中美醜話都講完了，應該會開始合作。

劉必榮接受《中評社》訪問時表示，中美對話基本就是互相摸底的過程，各說各話。中美在開始前都知道氣氛不好，美國也沒有刻意要安排良好氣氛，只是沒想到一開始火爆成這樣。但其實雙方都有內部需求，包括大陸媒體登出辛丑合約照片、布林肯在17日宣布制裁24名大陸和香港官員。

劉必榮指出，中美雙方多少有一點「內部壓力外部化」的需求，也等於先向對方叫板、擺基本態勢。現在中美抒發完了、醜話都講完了、劇本演完了，彼此都曉得對方底線後，中美關係將開始「衝突又合作且可控」的新國際關係。此將成為中美俄三大國之間互動的模式，也比較符合現實狀況。

(中時新聞網)