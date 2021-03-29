是方(6561)今日宣布，正式與菲律賓電信一哥菲律賓長途電話公司(Philippine Long Distance Telephone, 簡稱PLDT)簽約結盟，成為跨國電信服務合作夥伴，在互惠互利的基礎上，雙方提供在地IDC以及網路介接的一站式直連服務。是方董事長吳彥宏表示，與PLDT結盟是瞄準東協10國市場的起手式，是方邁向東亞電信樞紐及雲端商務應用中心目標的過程中，這將是關鍵的一步。

菲律賓人口約1.09億，年齡中位數為24歲，人均3330美金，去年度GDP約為3622.4億美元。菲國電信業早期業者眾多，但經過不斷整併之後，目前PLDT為該國前兩大電信公司之一，固網市占率48%、行動通訊市占率42%，兩項營運規模皆在菲國電信市場位居龍頭領導地位。

是方表示，PLDT成立於1928年，除了站穩菲律賓電信一哥地位，其國際分公司PGC所提供高質量的通信基礎設施和創新的雲端應用服務平台，完全符合是方選擇戰略合作夥伴的條件，也成為此次雙方結盟的重要因素。

吳彥宏進一步指出，基於中美貿易戰所產生的產業鏈移轉效應逐漸發酵，許多台商、跨國公司開始轉移到東協，包括菲律賓也是重要選項之一。是方與PLDT雙方期待憑藉經驗豐富的IDC與網路服務，建立牢固且緊密的合作夥伴關係，未來合作雙方將可以提供在地IDC以及網路介接的一站式直連服務，讓彼此客戶群能夠享受跨國電信服務，延伸企業營運觸角，提供台商在東南亞地區完整的解決方案，強化國際競爭力。

吳彥宏並透露籌備東協10國合作計畫已久，與PLDT結盟僅是開啟東協計畫的起手式，是方正積極尋找實力堅強的合作夥伴，拓展跨國電信、網路及IDC合作，加速業務成長力道。

(時報資訊)