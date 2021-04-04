池江璃花子的成績達到東京奧運日本代表隊接力項目的參賽標準。（美聯社）

正在運動生涯巔峰的日本游泳女將池江璃花子，2019年罹患白血病，暫時告別泳壇，她努力治療、在去年8月復出，她靠著努力不懈的訓練、比賽，今天在日本全國游泳錦標賽暨東京奧運選拔賽女子100公尺決賽，以57秒77奪冠，也順利搭上奧運列車。

這段長達786天的辛苦過程，有了甜美的收穫，雖然池江璃花子的成績57秒77並未達到日本泳協女子100蝶57秒10參賽標準，但這個成績達到女子400公尺混合四式接力的東奧參賽標準57秒92，因此她確定可以日本游泳隊成員參加東京奧運。

這次選拔賽池江璃花子在預賽、準決賽分別游出58秒68、58秒48，隨著比賽增加她的速度越來越快，決賽從前半段就取得領先，確定奪冠後，她也流下喜悅淚水。

賽後受訪時池江璃花子心情依舊激動，含著淚水說：「不敢置信我在100公尺蝶式拿到冠軍，比起5年前的奧運選拔賽，現在的我更沒自信。我一直以為獲勝對現在的我來說遙遙無期，但為了贏得比賽，我很認真訓練，以一種回歸的心態參賽，即使這段過程很辛苦、很累，我仍深信努力一定會有回報。」

(中時 )