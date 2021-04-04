最近美國和中國大陸的競爭與衝突，就算是「新冷戰」好了，讓有些台灣人覺得民進黨政府可以暫時高枕無憂了。

這些人有時超級簡化前述的競爭與衝突，將兩岸關係的影響視若無睹，而且還譏笑想法不同的人，說他們理念、膽識、判斷力與意志力太弱，像是「被貧窮限制了想像」。

那些認為可以高枕無憂的人，為了合理化自我想像，即使川普私下貶抑台灣為「筆尖」般的小，都可以只正面看待他任內台美互動的部分解禁，而不考慮其他人指稱川普政府「用台鬥『中』」的戰略動機。

那些人大概為了刻意凸顯民進黨政府的膽識和判斷力，會說國民黨動輒以中共當局一定會不高興或考慮動武，因此不敢堅持，甚至用廉價的標籤策略，直接把「媚『中』」、「舔共」送給國民黨。

如果那些人可以確定中共當局不放棄武力解放台灣、2005年的《反分裂國家法》都是說說而已，如果他們還可以確定兩岸開戰，美軍一定馳援的話，那種只「親美」或「抱美」、忽視兩岸關係惡化的後果的路線，底氣尚稱勉強。

問題是，他們知道中共當局會放棄武力解放台灣？他們確定美軍一定會而且來得及介入台海軍事衝突？他們真的知道嗎？倘若這些問題都沒有確定答案，我們怎能說「親美和陸」是不好或是錯的？

反而主張當前是「新冷戰」，而且「親美反『中』」可以讓台灣在印太區域覓得相當空間，是標準的「超越現實的想像」；主張台灣即便變成棋子也會是重要的一顆，則無疑是「唾面自乾」。

只重「親美」為台灣帶來的外交空間，不僅只限於有明顯「天花板」（國家主權領域）的台美互動，而且還刻意不計兩岸關係呈「向下螺旋」台灣會受到的負面影響，例如兩岸功能性的協商與合作停滯、國防預算排擠到其他重要預算、憂心開戰時台灣能撐多久而非討論兩岸如何繼續和平、民眾及外資對台灣未來的信心降低、他國不敢提升對台關係以免開罪中共等等。

再者，中華民國建立於1912年，是主權獨立國家，若台灣變成美國的（重要）棋子，值得高興嗎？而且棋下到了欺敵或關鍵時刻，連重要的棋子都有可能被拋棄，不是嗎？

所以，認為民進黨以「親美反『中』」的策略可以讓國家暫時安穩，就必須確定急遽惡化、互信不存的兩岸關係對台灣並無大礙。「親美和陸」，其實不一定會遭美國拜登政府的反對，因為就像美國國務卿布林肯說的，「競爭」、「合作」、「對抗」都是對陸關係的政策選項，而且也鼓勵兩岸有意義復談。

看看南韓外長上任選擇首訪中國大陸，東協四國（星、馬、印、菲）外長最近分別赴陸與中共外長王毅會面，可知「一面倒」的策略是東亞國家少有，恐怕只有北韓吧！（作者為國立政治大學外交系副教授）