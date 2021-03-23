歐盟（EU）於22日正式發表聲明，就新疆人權問題制裁中國，北京也隨即公布反制措施。不過美國、加拿大及英國緊隨在歐盟之後，加入制裁中國行列。

多維新聞報導，歐盟的聲明中，宣佈對4名中國官員和一家實體實施制裁，理由是他們侵犯新疆維吾爾族穆斯林人權。

被制裁的中國人員是新疆維吾爾自治區人大常委會前副主任朱海侖、新疆自治區黨委副書記、新疆生產建設兵團黨委書記王君正、新疆黨委常委王明山以及新疆維吾爾自治區人民政府副主席、自治區公安廳廳長陳明國，被制裁的中國機構是新疆生產建設兵團公安局。

聲明透露，被列入制裁名單的個人和實體在歐盟的資產將被凍結。此外，列入名單的個人也面臨旅行禁令的限制。歐盟的個人和實體不得直接或間接地向被列入制裁名單的人和實體提供資金。

歐盟公佈制裁措施後，美國也公佈對兩名中國官員的制裁。美國財政部外國資產控制辦公室（Office of Foreign Assets Control，OFAC）網站於當地時間22日公佈，就新疆人權問題制裁2名中國官員，被制裁的兩名中國官員包括新疆自治區黨委副書記、新疆生產建設兵團黨委書記王君正，以及新疆維吾爾自治區人民政府副主席、自治區公安廳廳長陳明國。

美國白宮在當天新聞發佈會上還透露，正在評估對中國的下一步行動。

除美國外，加拿大及英國也加入制裁之列。加拿大外交部於當地時間22日宣佈，對四名中國官員和1個實體實施制裁。

加拿大及英國宣佈制裁的四名中國官員名單及實體名單與歐盟完全一致。加拿大全球事務部在一份聲明中說，這些措施是與美國和聯合王國協調並與歐盟合作採取的。

聲明提到，「越來越多的證據表明，中國當局有系統的，國家主導的侵犯人權行為」。加拿大向中國當局提出了這個問題，並一直在與聯合國人權理事會等合作夥伴的國際論壇上對壓制少數群體表示深切關注。

英國外長拉布（Dominic Raab）則表示，新疆維吾爾族人被虐待，是現時最嚴重的人權危機之一，國際社會一定要正視。

(工商 )