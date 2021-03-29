伊朗否認攻擊以色列貨輪

多年來，以色列和伊朗在中東暗戰，主要是在陸地與空中交鋒。不過，如今雙方在地中海和紅海的貨輪也成了攻擊目標。

據《紐約時報》（The New York Times）報導，最近伊朗貨輪「沙赫爾庫爾德」號（Shahr e Kord）在距離以色列海岸約50英里（約80公里）時，機組員一早突然聽到爆炸聲，接著就看到貨櫃冒煙。

而國營的伊朗船公司說，這艘貨輪正要前往西班牙，並說這次爆炸是「恐怖行動」。但「沙赫爾庫爾德」號3月受攻擊，不過是以色列和伊朗長期暗戰的最新藉口之一。1名以色列官員說，這次攻擊是在報復伊朗2月攻擊以國貨輪。

自從2019年起，以色列就不斷攻擊裝載伊朗原油和武器，途經東地中海與紅海的貨輪。除了陸地和空中外，這又為雙方的區域影子戰爭開闢了海上戰場。而伊朗似乎也在默默靠秘密攻擊回應，1名以色列官員說，伊朗3月25日下午在阿拉伯海發射飛彈，擊中了以國「羅利」號（LORI）貨櫃輪，但並未造成傷亡或嚴重損害。

布魯塞爾研究機構國際危機組織（International Crisis Group）的伊朗專案主任瓦埃茲（Ali Vaez）指出，這是場一有失誤，就可能有轉熱風險的全面冷戰。他強調，雙方仍置身於節節升高，以致失控的危險中。

據1名美國官員和1位以色列前高官說，從2019年起，以國突擊隊起碼攻擊了10艘載有伊朗貨物的船隻。不過，據伊朗石油部1名官員和1名顧問，還有1位油商說，實際被攻擊的船隻可能超過20艘。

而據1名美國官員和2位以色列高官說，其中多數船隻都載有從伊朗運到盟友敘利亞的燃料，甚至有兩艘載有軍事裝備，而「沙赫爾庫爾德」號就載著運往敘利亞的軍備。然而，以色列政府拒絕加以評論。

至於伊朗的報復則不清楚，因為多數攻擊都是秘密進行，也沒有公開承擔責任。而2月遭攻擊的以色列貨船「太陽神光芒」號（MV Helios Ray）上，裝載著數千輛運往中國的德製車輛。據1名了解後續調查的人透露，當這艘以國貨輪沿著伊朗與阿曼之間的荷莫茲海峽（The Strait of Hormuz）航行時，1艘緊跟在後的快艇加速，航行到貨輪旁後，突擊隊員將兩枚定時炸彈安裝在距離水面1公尺的船身左舷。而20分鐘後，炸彈就把船身炸出兩個窟窿。

事實上，去年秋冬有好幾艘油輪在紅海遭到類似攻擊。而據部分官員說，這是伊朗撐腰的葉門什葉派叛軍「青年運動」（Houthis）幹的。不過，伊朗徹底撇清和這一切攻擊有關，而這些攻擊就像以色列的一樣，似乎並不打算炸沉船隻，而在於傳遞訊息。

「你們攻擊我們這兒，我們就攻擊你們那兒，」曾就中東事務提供伊朗外交部建議的政治分析家高瑞希（Gheis Ghoreishi）說，「伊朗和以色列把它們的暗戰帶往開放水域。」

(中時新聞網)