伊朗海上開打 飛彈攻擊以貨櫃船 07:342021/03/26 中時新聞網 楊幼蘭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 就在伊朗和以色列衝突不斷之際，1枚伊朗飛彈周四早在阿曼灣擊中以色列從坦尚尼亞航向印度的貨櫃船，而這是大約1個月內的第4次。 據《以色列時報》（The Times of Israel）和《耶路撒冷郵報》（The Jerusalem Post）等以色列媒體25日報導，這艘貨櫃船懸掛賴比瑞亞國旗為以色列公司XT Management所有，據說受到輕微損壞，但沒有人受傷，遇襲後繼續向目的航行。 北韓嗆拜登 向東部海域發射2彈道飛彈 英皇家海軍鷹式T1教練機墜毀康沃爾 2飛行員彈射成功 (中時新聞網) #以色列 #伊朗 #飛彈 #貨輪 #攻擊 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 長榮貨輪癱瘓運河 油價應聲漲 恐打亂全球能源供應鏈 04:102021/03/25 焦點要聞 美檢討政策日傳遞聖火 北韓射彈示威 20:142021/03/25 財經 中科院首度證實研製遠程飛彈 1種彈種、發射距離無法公開 09:542021/03/25 政治 長榮貨輪蘇伊士運河擱淺 引發全球連鎖效應 03:382021/03/26 國際 《國際政治》朝鮮疑射飛彈測拜登底線 日韓關注 10:342021/03/25 財經 《韓股》朝鮮疑射飛彈免驚 KOSPI晨再擁抱三千 11:422021/03/25 財經 丁允恭懲戒出爐 王淺秋批官場現形：原來新聞局長這麼好幹 15:492021/03/25 政治 拚現代化 共軍多款新武器問世 04:102021/03/25 焦點新聞 台美中敏感期 習7月1日談話受矚目 04:102021/03/25 焦點新聞 長榮海運聲明：貨輪脫困費用及船體損失由日本船東負責 20:302021/03/25 財經 《國際產業》三科技巨頭CEO周四赴國會作證 5大重點一次看 15:062021/03/25 財經 國際熱門新聞 【長榮輪卡運河】塞船數突破200 救援隊：脫困恐耗時數週 - 國際 拜登：不尋求與中國對抗 但會問責台港議題 - 國際 - 中央社 拜登上任後首次 美台簽合作備忘錄強化海巡合作 - 國際 - 中央社 【長榮輪卡運河】長賜輪擱淺蘇伊士運河 日本船東說話了 - 國際 伊朗海上開打 飛彈攻擊以貨輪 - 政治圈 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。