就在伊朗和以色列衝突不斷之際，1枚伊朗飛彈周四早在阿曼灣擊中以色列從坦尚尼亞航向印度的貨櫃船，而這是大約1個月內的第4次。

據《以色列時報》（The Times of Israel）和《耶路撒冷郵報》（The Jerusalem Post）等以色列媒體25日報導，這艘貨櫃船懸掛賴比瑞亞國旗為以色列公司XT Management所有，據說受到輕微損壞，但沒有人受傷，遇襲後繼續向目的航行。

(中時新聞網)