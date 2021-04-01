苗栗縣警局總教官陳金豐教導學生防身術。（苗栗縣警局提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣警局副局長邱麗宜主持育達科大外籍學生安全宣導座談會。（苗栗縣警局提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣警局1日上午在育達科技大學舉辦外籍學生安全宣導座談會，現場除了教授學生實用的防身術及重要防身觀念外，更發送防狼哨及多國語言人身安全防護小卡，在場60多名外籍學生在收到警方精心準備的防身小物時，都表示很實用，謝謝警方貼心服務。

在這場安全宣導會中，特別安排警局總教官陳金豐教導防身術，針對最常見的危險情境，如手部遭歹徒控制時，如何擺脫控制，並透過精準打擊弱點部位後迅速脫離危險情境。「如果只有一次攻擊機會，應該攻擊哪個部位最有效？」教官邊講解邊示範弱點打擊部位。接著徵求4位學生分組演練，只見學生跟著陳總教官有模有樣地扭手、甩脫、攻擊弱點後逃離。來自印尼的陳同學表示，第一次接觸到防身術課程，覺得很新鮮也很實用！

考量到外籍學生在台人生地不熟，遇有緊急事故時不知如何求助，縣警局特別贈送到場每名外籍學生一分多國語言人身安全防護小卡及防狼哨，小卡上以母語提醒重要的人身安全防護觀念及資訊，如避免行走暗處、隨身攜帶防狼哨及緊急報案專線等。

苗栗縣警局副局長邱麗宜指出，人身安全保護觀念首重遠離危險情境，希望與會學生能將警方教授具體的作法及觀念，應用到日常生活中，防身術及防身小物是提供多一層的保障，以防身陷危險情境時，能有自救能力及自保。

(中時 )