外媒1日引述英國法律雜誌報導，指出長榮海運的大型貨櫃輪長賜輪受困蘇伊士運河危機雖已落幕，但相關賠償問題，可能引發日本船東正榮汽船與長榮海運之間的法律戰，文章甚至指出，日本船東已經向英國法院提出告訴，控告長榮海運等涉案人士。對此，長榮海運指出，日本船東對數家可能求償的公司，列為「關係人」而非「被告」。

長賜輪在3月23日受瞬間強風與沙塵暴影響，卡在蘇伊士運河中央6天，造成全球海運部分停擺，29日長賜輪終於脫困，全球海運貿易陸續恢復當中，但後續究責問題成為關注焦點，蘇伊士運河管理主席雷比（Osama Rabie）表示，埃及當局將要求10億美元的索賠，包括救援作業、河運停擺及阻塞運河一周損失的船舶過路費等。但《商業內幕》1日引述英國法律雜誌「The Lawyer」報導，聲稱長榮海運遭日本船東提告。

長榮海運表示，昨日接獲長賜輪船東委任律師的書面通知，該公司考量這艘貨輪擱淺事故可能面臨的究責及賠償事宜，為保障其權利，依據1976年國際限責公約，向英國法院申請賠償責任限制。

一般來說，船東在賠償責任限制的申請文件中將長榮海運及其他數家可能對其求償的公司列為關係人，依法逕行通知，並非對長榮海運等求償關係人提出告訴。長榮海運進一步表示，律師正在收集相關資料，處理後續事宜。

(中時新聞網)