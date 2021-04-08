民間司改會董事長林永頌等人今日召開記者會表示，國人關注的翁茂鍾案，昨天公布第2波司法官懲處名單，而涉案者多為現職法官，且身居高位，主其事者不能脫免責任，司法院長許宗力及法務部長蔡清祥應向國人道歉，負起政治責任。此外，林永頌說，對於許宗力昨日的聲明，只能用「無恥」來形容。

前公懲會委員長石木欽被爆出與富商翁茂鍾長期不當往來，結果調查後發現牽連數十名司法官，而翁過去所涉及官司竟都「巧合」能夠脫身，也對翁有利。

翁茂鍾案牽連甚多，其中最受矚目的案子，是2002年翁茂鍾為銀行債務打官司，反告向他追債的巴黎銀行經理諸慶恩，後來法院竟判諸慶恩要賠償翁5億元，結果諸在30多歲時上訴審理到一半即過世，翁還向諸慶恩的未成年女兒提告求償5億。監察院監委高涌誠等人調查時，一度感慨說出「原來有錢判生、沒錢判死是真的。」

司改會指出，翁茂鍾案的相關涉案者，不乏許宗力上任後，調派升任或頒獎者，而對於涉案的檢調人員，蔡清祥除了說「會調查」以外，也沒有看到其他回應或改革措施。

林永頌說，許宗力昨天的聲明，只能用無恥形容。台鐵太魯閣號上周發生的不幸事故，即便弊端不是在交通部長林佳龍任內產生，但林仍負起責任宣布請辭，但翁茂鍾案的相關受調查法官如石木欽、洪佳濱等人，都是許宗力在院長任內調派，許宗力都不用負政治責任？

司改會表示，外界到現在還無從了解，調查對象有哪些具體違失行為，到底有多少法官、檢察官買股獲利，而買股的錢是自己付錢嗎？有查到金流嗎？調查範圍是否充足並徹查？

司改會指出，昨天司法院所公布的第2波調查新增14人，但是否已包括翁茂鍾的27本筆記？司法院已經調查3個月，130多件卷宗看完了沒？還是資料不全還在狀況外？這些內容，司法院並沒有給外界一個交代。

司改會表示，司法院經過2次調查後，還是有諸多疑點，因此呼籲立院成立專案小組，調閱徹查，向國人揭露事件全貌。

司改會也希望，監察院公布司法院及法務部調查報告，並繼續追查本案，取得27本翁茂鍾筆記及其他130多件卷宗，彈劾違法失職並涉及貪腐的司法人員，並對沒有盡到監督徹查的行政機關提出糾正。

(中時 )