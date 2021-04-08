投保中心替投資人申張正義，多年來拿到賠償比率只有10％。立委曾銘宗8日在立法院財委會坦言「我在金管會主委任內沒有作好這塊」，要求現任金管會主委黃天牧應強化，擴大投保中心的財源及規模，替投資人加速提起求償的訴訟，以免該負責的人脫產，黃天牧則承諾：「正在作這方面的規劃」。

投保中心董事長張心悌表示，目前投保中心經費一年1億元，有員工43位及13位律師，若以目前的案件數，最好能增加10位律師，但在低利率時代，靠著目前83億元基金孳息，已有些不足。

黃天牧表示，投保中心財源是重要因素，正在規畫是否以證交所、期交所等F4的資金，挹補投保中心，金管會也看見低利率環境，投保中心的資金運用效益降低，所以正在研議周邊單位如何撥補財源，強化人才延攬。

依據金管會統計，投保中心代替投資人提起團體訴訟或提付仲裁，到今年2月底，共有270案，求償金額近新台幣613億元，代表投資人17萬多人；其次是投保中心依投保法的股東代表訴訟及訴請法院裁判解任董監事，到今年2月總計提起代表訴訟63件，求償金額265億多元。

張心悌表示，目前團體訴訟已判決且實際獲賠金額67億元，代表訴訟實際獲賠金額則是21億元。

即投保中心共求償878億元左右，但多年下來實際獲賠88億元，比率僅10％出頭，因此立委要求應強化投保中心的資金規模、增加律師等，且加強金管會、證交所、櫃買中心對投保中心的協助，加速蒐證，儘快提起訴訟，避免被告脫產，求償也拿不到錢。

(工商 )