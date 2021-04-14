美國前參議員陶德（Christopher Dodd）、前副國務卿阿米塔吉（Richard Armitage）及史坦柏格（James Steinberg）今下午抵台訪問。外交部長吳釗燮、美國在台協會（AIT）處長酈英傑接機。淡江大學戰略研究所副教授黃介正說，美派特使團到台同日，美國氣候特使約翰·克里（John Kerry）訪陸，有兩岸對等的意涵，是美方一個經典、精彩的外交安排。

黃介正說，在美國氣候特使約翰·克里（John Kerry）訪陸同日，美派特使團到台，顯示美國在處理美中重要議題時，沒有忘記台灣這個老朋友，有兩岸對等的意涵，但也有所區隔，美派來台的特使團屬「非官方」團隊，而訪陸團則屬官方團隊，是美方一個經典、精彩的外交安排。

黃介正說，美此次派遣特使團到台，雖強調非官方，但在兩岸經濟、軍事、外交力量都嚴重失衡時，美國總統拜登在就任還不到一百天內安排此次訪台，相當形式上鼓舞了台灣的自信、肯定了台灣的民主，此外，尚未知曉有無帶來私人訊息，還需觀察隔日動態。

至於此次美特使團訪台，對於兩岸關係的影響，黃介正說，要觀察明日特使團進總統府時，中共戰機在什麼位置了。

(中時 )