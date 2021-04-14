桃園市大園區后厝國小校長王建興帶領15名畢業生展開7天6夜430公里的單車環島之旅，甚至有同學出發前3天摔車骨折，但仍堅持要騎完全程，令同學們相當感動，王建興也感嘆的說，攻壽卡時連續淋雨五個小時，最後仍順利達成目標，同時也教導學生要有目標、有計畫、保有感恩的心。

王建興說，透過帶領同學騎單車環車，教導孩子們3個道理，包括很多事情要有目標，看著目標努力邁進，還有懂得計畫，例如環島前的事前安排，如何讓成效事倍功半，以及永遠保持感恩的心，過程中有許多志工為大家服務，孩子們也都看在眼裡，十分感動。

學生黃維翰說，印象最深是攻壽卡，當天下大雨沿途又是大上坡，連續淋了5個小時的與，雖然中途真的有想放棄，但還是努力撐完，也很開心在國小6年級就完成單車環島這件事。學生蔡涵羽也提到，騎壽卡很想放棄，但是爺爺奶奶在補給車上，一直為他加油打氣，努力堅持下來，坦言能完成環島覺得自己很棒！

學生們攻壽卡時碰到雨天，連續淋了五個小時的雨，最後仍憑藉意志力完成。（姜霏攝）

特別的是，學生游翔竣出發前3天騎自行車時不慎摔車骨折，但他堅持要跟完全程，因此從騎乘者改當同學們的補給員，用另一種陪伴的方式跟同學一起完成環島，而他也說，等傷好了想再去單車環島一次，屆時再彌補遺憾。

(中時 )