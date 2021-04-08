針對有媒體報導核一廠1號機因作業不慎導致備用中的緊要海水系統管路破損可能引起核災，原能會回應，經駐廠視察員查證電廠設備狀態，確認相關設備仍由正常海水系統提供冷卻功能，反應爐與燃料池核燃料仍維持適當冷卻，並未受到影響，

原能會表示，去年12月21日台電公司於核一廠執行除役土壤導出濃度指引水平(DCGLs)參數調查土壤鑽孔取樣作業時，造成1號機備用中的緊要海水系統A串(ESW-A)管路受損不可用，核一廠事發當下立即將ESW-A管路隔離，同時通知本會駐廠視察員。

原能會指出，駐廠視察員獲悉後即查證電廠設備狀態，確認相關設備仍由正常海水系統提供冷卻功能，反應爐與燃料池核燃料仍維持適當冷卻，並未受到影響；另外核一廠並以另一串ESW-B做為正常海水系統的備用系統，該做法符合核一廠現行技術規範要求，至於受損的ESW-A管路，台電公司已完成修復。

原能會指出，原能會已就台電公司進行相關作業調查，以完整了解事件發生過程與肇因，並採取適當管制措施，且經改善後才會同意違規案件結案。

台電發言人張廷抒回應，此次事件不影響核一廠已除役停機的機組，反應爐及用過燃料池尚有備用冷卻水系統可維持冷卻，而且鑽破的管線內為海水，無輻射外釋。

另外核一廠機組反應爐停機多年，溫度在安全範圍內。核一廠除役後，反應爐與用過燃料池有兩套冷卻水系統作為備用，不影響核電廠安全。

台電後續將會檢討修訂鑽探開挖的作業管控流程，至於是否向挖斷冷卻水管的承包商中興工程顧問公司求償，尚未決定。

(中時 )