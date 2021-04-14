繪圖晶片大廠NVIDIA創辦人暨執行長黃仁勳今年GTC 21大會宣布，將推出大型人工智慧(AI)與高效能運算(HPC)作業負載應用的Arm架構中央處理器（CPU），這使得CPU設計大廠英特爾、AMD股價聞訊重挫。對此，美國財經名嘴Jim Cramer表示，若把時間拉長至1年，把NVIDIA股價認為是高估是錯的。

NVIDIA從年初以來上漲超過100美元，漲幅將近20%，雖在3月8日成長股面臨大幅修正，股價跌至463.73美元，但在10年期美債殖利率陡升影響鈍化下，迅速在3月底至今大漲超過110美元，並在NVIDIA宣布進軍CPU市場，股價再度大漲。

NVIDIA首款採用Arm架構的資料中心Grace CPU，整合節能的Arm核心與創新的低功率記憶體次系統，達到高效能且節能的設計。NVIDIA指出，針對AI、HPC作業負載的效能是當今最快伺服器的10倍，瑞士國家超級運算中心與美國能源部的洛斯阿拉莫斯國家實驗室，為首批採用Grace CPU的超級電腦單位。

黃仁勳表示，NVIDIA採用授權的Arm矽智財（IP）打造出專為大型AI與HPC運算設計的Grace CPU，加上繪圖處理器（GPU）與資料處理器（DPU），Grace CPU帶來第3個基礎運算技術，以及重新架構資料中心並推進AI的能力。

據CNBC報導，Jim Cramer指出，從來沒有一個人可以像黃仁勳一樣那樣有遠見，所以NVIDIA的股價仍持續上漲，他認為從現在開始的1年後，目前的股價可能比預期還要更多。在全球半導體供應短缺的情況下，NVIDIA表示，最新一季度的營收將超過其最初預測的53億美元。

至於NVIDIA這次推出CPU，嚇壞了英特爾、AMD，這也顯示該公司接上CPU組上資料中心業務最後欠缺的關鍵，這與這幾年AI與HPC應用快速發展有相當關係。至於NVIDIA去年9月宣布以400億美元收購日本軟銀集團手上的矽智財大廠安謀(ARM)股權，但至今仍未獲得主管機關同意，甚至ARM總部所在的英國，也擔憂在NVIDIA收購ARM後，會將總部撤出英國，導致英國在半導體領域損失，讓這起收購案顯得更加困難。黃仁勳強調，就算最後破局，該公司長期成長優勢不會受到影響。

不過，根據黃仁勳所表示，Grace CPU將在2023年推出，加上目前伺服器市場兩大架構Power架構和X86架構，ARM架構進入市場也是一大挑戰。

此外，AMD去年也宣布將收購可編程邏輯晶片（FPGA）龍頭賽靈思（Xilinx），AMD在伺服器市場也與英特爾競爭並取得不錯成績；英特爾收購以色列AI 晶片製造商Habana、FPGA業者Altera，顯示在NVIDIA加入戰局後，各家廠商都透過收購手段或推出新產品積極搶市。

(中時新聞網)