福島核一廠核廢水明年存放量將達上限，日本政府今天開會確定將核廢水排入大海。外交部發言人歐江安對此表示，本案涉及海洋環境、生態保育及國人健康安全等面向，外交部高度重視，並配合主政機關行政院原子能委員會多次向日方表達關切，籲請日方務必重視我國權益。

歐江安說，依據103年「台日核能管制資訊交流備忘錄」的互惠精神，籲請日方儘早將本案研議結果及處理方式通知我方。此外，外交部也將我國環保團體憂慮傳達給日方，要求日方正視各界的多元意見。

歐江安指出，日方基於上揭備忘錄精神及我方多次關切，日本政府在正式決定方針前已事先通報我方，並允諾將依據國際放射防護委員會(ICRP)建議的基準稀釋、過濾並淨化後排出，同時持續向國際社會提供資訊。

歐江安表示，根據外交部瞭解，日本政府決定最終處理方針後，到開始排放所需準備時間約二年。外交部未來將持續向日方表達我方的關切，並密切關注本案相關動向，同時透過駐日本代表處蒐集資訊，持續進洽日方，並隨時提供資訊給主政機關原能會參處。

(中時 )