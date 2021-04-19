我友邦史瓦帝尼國王恩史瓦帝三世過53歲生日，蔡英文總統今晚致電賀壽，承諾臺灣會與史國政府持續深化雙邊合作關係，共同規劃各項領域的合作計畫。也感謝史國長期支持臺灣國際參與，希望臺史邦誼歷久彌堅。
總統府發言人張惇涵表示，蔡英文總統今晚由外交部長吳釗燮陪同參與，致電史瓦帝三世（King Mswati III）賀壽，除祝賀史王恩史瓦帝三世53歲壽誕，並祝福史王身體安康。雙方通話時間近30分鐘，氣氛溫馨融洽。
蔡英文在電話中表示，樂見史國在國王帶領下，在國政各項領域展現顯著成長，臺灣將竭誠與史國攜手合作，持續深化雙方邦誼，並增進雙方人民福祉。
她承諾，臺灣會與史國政府持續深化雙邊合作關係，共同規劃雙方在經貿、能源、公衛醫療、資通訊、農業及基礎建設等各項領域之合作計畫。
蔡英文也代表我方政府及人民，感謝史國長期支持臺灣國際參與，屢屢在國際社會為臺灣仗義執言，「史國情誼讓臺灣人民深受感動，希望臺史邦誼歷久彌堅」。她也歡迎國王及王母於疫情趨緩後，能有機會率團訪臺，進一步深化雙方邦誼。
(中時 )
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