駐日代表謝長廷稱台灣核電廠排放廢水也含氚，遭在野黨批評不實，謝長廷卻聲稱自己沒造謠，昨更在臉書貼出「核二廠放射性廢水排放統計季報表」，證實台灣核電廠的含氚廢水也是排入海洋。對此，國民黨立委賴士葆痛批，謝長廷在日本人面前卑躬屈膝，捍衛日本權益，他請問總統蔡英文、行政院長蘇貞昌至今為什麼在這個議題上繼續沉默，是不認同原能會和台電的說詞？還是要和謝長廷攜手一同賣台助日？

賴士葆今（25日）在臉書發文表示，當一個駐日代表被輿論評價為「助日代表」，沒有任何的反思，言論卻是更加不避諱的背離台灣人的利益，對台灣而言，謝長廷到底是敵是友？他陷入深度的疑惑。最近謝長廷彷彿化身成為捍衛日本政策的辯護律師，公布台灣排放廢水入海，不達目的誓不甘休，將台灣的立場置至於刀俎、切割凌遲。

當周邊國家對日本欲將核污染水排入大海嚴正指責，賴士葆指出，4月9日謝長廷發表言論指出台灣核一、核二廠過去也曾將核廢水排入大海，引發魚類大量死亡及產生秘鯛魚的爭議，其目的是要替日本以鄰為壑的行徑緩頰；4月22日謝長廷再PO文，稱若台灣的核能廠沒有排放核廢水入海，自己願意承擔法律責任。而後，謝長廷4月24日再PO文核二場放射性廢水排放統計季報表，用紅筆標記氚、鈷、銫，並預告還要繼續PO出相關的證據。

賴士葆認為，台電和原能會表示全世界核電廠不可避免會排放含輕度放射性的廢水，但日本將來要排放的是流經熔毀爐心下的地下水，與台灣排放的來源完全不同。謝長廷發揮律師專業槓上台電和原能會的核能專業，想用政治凌駕專業，事實上這件事情非關藍綠，卻是攸關台灣的利益和權益，在日本人面前卑躬屈膝，捍衛日本權益，因此，他想問蔡英文、蘇貞昌和外交部等，為什麼至今在這個議題上繼續沉默，是不認同原能會和台電的說詞？或是要和謝長廷攜手一同賣台助日？

謝長廷堅稱台灣排核廢水？ 連勝文：不是謝說謊就是民進黨說謊

(中時新聞網)