在美國總統拜登可能面臨的外交危機名單上，烏克蘭、台灣和伊朗核子發展一直居重要位置。但過去幾天，這三大議題的危險訊號紅燈竟同時閃爍，凸顯拜登政府遭遇的棘手處境。

美國新聞網站Axios報導，俄羅斯正在威脅烏克蘭邊界，中國也正針對台灣釋出越來越不利的訊號，而伊朗正在加速提煉濃縮鈾至空前水準。更令人擔憂的情況是，11日開始的24小時內，這三大問題全都同時迅速惡化。

關於第一項問題，烏克蘭宣布，俄羅斯在克里米亞（Crimea）和烏東邊界集結的部隊人數已攀升至8萬人。美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯（Bill Burns）14日警告，俄國如今已集結足夠兵力可對烏克蘭進行「有限軍事侵襲」。

報導指出，自從烏克蘭東部2014年爆發戰事後，俄羅斯一直避免公然介入衝突。但現在莫斯科可能進攻，目的為了試圖擴大侵占烏克蘭領土，或替已占領的克里米亞取得亟需的水源。

拜登（Joe Biden）政府採取的回應，除了數度致電烏克蘭當局表達支持，拜登也在13日親電俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin），提議召開峰會討論烏克蘭和其他議題。

關於第二項問題，中國12日派遣25架軍機侵犯台灣西南防空識別區（ADIZ），數量創新高。報導說，中國入侵台灣的威脅程度雖不如烏俄衝突迫切，但造成美國捲入直接軍事對抗的風險卻大得多。

北京一再威脅不惜武力奪台，拜登則持續採取美國長期「戰略模糊」政策，也就是不直接承諾會保衛台灣，但示意準備好必要時會護衛台灣安全。

美國印太司令部司令戴維森（Philip Davidson）已示警，未來幾年中國侵略台灣的風險確實存在，且正在升高；但短期可能出現更令人擔憂的狀況是，「擦槍走火或誤判」導致局勢惡化。

共機擾台數量創新高後，拜登15日已派遣前聯邦參議員陶德（Chris Dodd）等3名美國前高階官員訪台；北京則稱此舉是「玩火」。任何把台灣視為獨立國家來對待的行為，都會引發中國做出憤怒反應。

至於第三項問題，伊朗納坦茲（Natanz）地下核設施11日發生爆炸，顯然是以色列所為。德黑蘭16日遂宣布，開始提煉純度達60%的濃縮鈾，接近武器級純度。

伊朗核設施遇襲及德黑蘭採取的回應，都可能破壞為挽救2015年伊朗核子協議而正在進行的談判。談判雖已於15日在奧地利維也納恢復進行，但伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）暗示，德黑蘭或許很快就會退出。

若談判進展不順且伊朗進一步提煉濃縮鈾，便很可能演變為更危險的衝突引爆點。

(中央社)