針對美國是否聯合盟友抵制2022年北京冬季奧運，白宮發言人莎琪7日正式回應，美國並未與盟友討論聯合抵制北京冬奧。

美國國務院發言人普萊斯日前在記者會上坦承，美國考慮聯合盟友抵制2022年北京冬季奧運，隨後又澄清未與盟友討論此事，否認抵制北京冬奧，對此，白宮發言人莎琪（Jen Psaki）昨（7）日正式回應，美國並未與盟友討論聯合抵制北京冬奧。

綜合路透社等外媒報導，新疆人權議題引發國際關注，美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）6日在記者會上被問及，美國是否考慮聯合盟友抵制2022年北京冬季奧運，普萊斯坦承美國「確實希望談論此事」，被解讀為美國考慮用抵制北京冬奧的作法，因應人權問題。

不過隨後國務院又發布電郵澄清，美國「過去沒有、現在也未與任何盟友談論」杯葛北京冬奧一事，強調記者會上的說法是美國願與盟友協調，並非正在討論聯合抵制的作法。

針對國務院的發言，白宮發言人莎琪昨日在記者會上正式澄清，美國並沒有就人權問題和盟友商討聯合抵制北京冬奧。莎琪的說法和國務院的澄清電郵一致，「我們對2022年北京冬奧的立場並未改變，過去沒有、現在也未與盟友討論共同杯葛。」

莎琪強調美國和盟友就各個層面緊密協商，確認共同關切的議題以及建立一致的態度，但沒有就改變對北京冬奧的立場進行討論。

北京冬奧預計2022年2月4日登場，部份美國共和黨議員呼籲政府抵制冬奧，前美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）、前美駐聯合國大使海利（Nikki Haley）等人都表態支持此倡議。

不過美國奧林匹克暨帕拉林匹克委員會（United States Olympic and Paralympic Committee，USOPC）主席里昂（Susanne Lyons）昨日表示，選手不該淪為政治棋子，認為聯合杯葛的作法無法解決問題。

(中時新聞網)