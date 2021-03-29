周一公布的一份調查顯示，超過5分之1的英國小型出口商已經暫停對歐盟的銷售；有4%企業將永久停止銷售，此突顯了英國脫歐之後產生的問題。

英國和歐盟在脫歐後的新貿易協定於1月1日生效，新的行政和貿易規則也對許多公司的貿易交易造成干擾和中斷。

英國小型企業聯合會(FSB)對132家出口商進行調查，有逾5分之1和30家出口商表示，已經暫時停止對歐盟的銷售；另外有5家表示，已永久地停止對歐銷售。

該3月1日至15日進行的調查顯示，約10分之1的出口商表示，已計畫或正考慮在歐盟國家設立分支機構。

FSB主席Mike Cherry表示，這些做國際貿易的商業正在應付不熟悉的文書作業的巨大要求；而原本希望為暫時性的問題，現在則可能變成永久性和系統性的問題。

英國國家統計局在本月表示，排除黃金和貴金屬，英國一月出口到歐盟的貨物，較前一月下滑創紀錄的40.7%，而進口也下滑28.8%。

關於這些數據，英國首席脫歐談判官員David Frost指出，一些獨特因素的組合，導致出現不尋常的數據。

(時報資訊)