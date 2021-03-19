直播》首批AZ疫苗抵台大等57家院所 指揮中心最新說明

台灣確診數破千！中央流行疫情指揮中心今公布國內新增6例新冠肺炎境外移入病例，分別自菲律賓、美國、巴拉圭及印尼入境。截至目前，國內共累計1004名確診案例。

指揮中心發言人莊人祥表示，案1000為菲律賓籍30多歲男性，今年2月28日來臺工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館居家檢疫，期間並無症狀。個案自述其在菲律賓的同住家人2月底於當地確診，自主健康管理期間由公司安排於3月17日進行自費採檢，於今日確診。衛生單位已匡列接觸者共6人，其中2人列居家隔離，4人因均著適當防護，列自主健康管理。

案1001、1002為20多歲及30多歲女性移工，均為菲律賓籍，今年3月4日來臺工作，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所檢疫，3月17日接受檢疫期滿前採檢，於今日確診。2名個案入境並無症狀，且檢疫期間未與他人接觸，故無匡列接觸者。

案1003為美國籍50多歲女性，今年1月14日曾在美國確診新冠肺炎，2月7日隨家人來臺工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館居家檢疫，2月22日檢疫期滿後與家人至其他旅館居住。個案入境至今並無症狀，因預定返回美國，3月17日至醫院自費採檢，於今日確診。

對於台灣確診數破千，莊人祥表示，目前全球確診數有1.2億，死亡率則是22.2，台灣目前則累計1004例，死亡率低於百分之一，是全球最低死亡率第4名。

目前台灣有77例本土，本土病例不多，很多國家都是本土多過境外移入，我們則是相反，主要是我們落實了居家檢疫的政策，也針對個案進行追蹤、疫調，把可能感染的個案提早做隔離，避免傳染他人。和其他國家相比，2019年的12月31日就做了等級建議的後續措施，才能有較好的成績。

莊人祥表示，目前已初步掌握個案接觸者共13人，其中12人為個案家人及友人，列居家隔離；1人為旅館工作人員，列自主健康管理。由於該案第1次採檢38，第2次陰性，IGG楊姓、IGM陰性，符合解隔離條件，若解隔離，暫列居家隔離的接觸者也會解隔離。

案1004為巴拉圭籍20多歲男性，今年1月16日曾在巴拉圭確診新冠肺炎，3月4日自巴拉圭經巴西至杜拜轉機來臺就學，3月5日入境臺灣，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所檢疫，3月6日進行專案採檢，結果為陰性，3月18日接受檢疫期滿前採檢，因檢出陽性於今日確診。個案入境並無症狀，且檢疫期間未與他人接觸，故無匡列接觸者。

案1005為印尼籍20多歲男性漁工，今年3月5日來臺工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所檢疫，3月18日接受檢疫期滿前採檢，於今日確診。個案入境並無症狀，且檢疫期間未與他人接觸，故無匡列接觸者。

截至目前，國內共累計1004例確診，分別為888例境外移入，77例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例比利時工程師；另1例江蘇台商(案530)移除為空號。確診個案中10人死亡、959人解除隔離、35人住院隔離中。

(中時新聞網)