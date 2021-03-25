阿斯特捷利康（AstraZeneca）周四宣布，美國試驗的最新分析結果顯示其新冠肺炎疫苗的有效率為76%，僅略低於本周稍早公布的數據。

此前的分析報告因使用過時的數據而受到美國衛生監管機關的批評與質疑。周一公布的中期試驗數據顯示AZ疫苗防禦新冠狀病毒的有效率為79%。

輝瑞/BioNTech與莫德納疫苗的試驗結果顯示其有效率約為95%。

AZ疫苗最新報告中的有效率僅微幅變動，將有助於該公司消除此款疫苖有效性與副作用方面的疑慮，該公司預計將在未來幾周向美方申請緊急使用授權。

阿斯特捷利康並重申，這個與牛津大學合作開發的疫苖，對於防護新冠肺炎重症或關鍵病症的效果達到100%。試驗中共有8例重症病例，全都屬於注射安慰劑的試驗組。

這項最新公布的數據是基於美國、智利與秘魯3萬2400多名參與者中的190個感染病例，而周一公布的中期數據則是基於截至2月17日的141個感染病例。

阿斯特捷利康並表示該疫苗對於65歲以上成年人的有效率為85%，高於周一公布的80%。

該公司表示，已經將最新數據提交給獨立的試驗監督委員會「Data Safety Monitoring Board」，預計將在未來幾周內進行同行審查。

(時報資訊)