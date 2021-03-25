英國和瑞士合資的阿斯特捷利康今天表示，根據對美國大型試驗最新結果的分析，旗下2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗（AZ 疫苗）在防範有症狀感染上，防護力達76%。

阿斯特捷利康（AstraZeneca）前幾天宣布，AZ疫苗的防護力達79%，但美國衛生官員公開打臉，稱阿斯特捷利康的試驗結果可能用了「過時資料」，提供的效力資料或許不完整。

AZ疫苗曾被譽為是對抗疫情的里程碑，但推出過程問題不斷，先是防護效力受質疑，再來是可能引發副作用，現在因為分析過時數據再度愈挫。

阿斯特捷利康今天重申，他們與英國牛津大學（Oxford University）共同研發的AZ疫苗，對重症和住院症狀的保護力達100%，對65歲以上成人的防護效力達85%。

最新的試驗數據尚未受到獨立研究人員或監管機構審查，是根據美國、智利與秘魯3萬2449名參與者和190 起感染病例所得出。稍早的臨時數據是來自截至2月17日的141起感染病例。

AZ疫苗的防護效力達76%；而美國輝瑞（Pfizer）/ 德國BioNTech共同研發的疫苗防護效力達95%，莫德納（Moderna）疫苗防護效力同樣達95%。

然而，在防止COVID-19全球擴散方面，AZ疫苗地位至關重要，不只因為目前疫苗供應量有限，也因為AZ疫苗比其他疫苗更易於運送、價格更親民。AZ疫苗目前在70多國取得有條件行銷或緊急使用授權。

AZ疫苗自去年底便遇到許多問題，當時阿斯特捷利康與牛津大學公布較早期試驗結果時，因為劑量出錯出現不同的防護效力數據。

接著，本月傳出有極少數民眾在接種疫苗後出現罕見的血栓情況後，十多國暫時停打AZ疫苗。

歐盟藥品管理局（EMA）上週已出面說明AZ疫苗明顯是安全的，但歐洲民眾對疫苗的安全性仍持懷疑態度。

(中央社)