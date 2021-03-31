美國智庫經濟諮商理事會（Conference Board）在30日公布3月消費者信心指數上升19.3點，創2003年4月以來最大升幅，指數來到109.7點創去年3月新冠疫情爆發以來最高水準，並高於市場預估96.9點。但距離去年疫情爆發前的2月132.6點仍然有很大落差。

理事會的調查顯示，消費者對就業市場看法相當樂觀。因為3月現況指數，從2月的89.6點跳升至110點。至於展望指數也從2月的90.9點上升至109.6點。

隨著愈來愈多美國人接種新冠疫苗之後，許多針對非必要性商店的防疫限制陸續取消，加上政府推出更多振興措施和提升公共衛生品質，3月消費者信心指數結果支持了外界對美國經濟未來幾個月加快成長的看法。

調查還顯示出，更多消費者打算在未來六個月內購買房子、汽車和家電。

專家認為現在剩下來的，就是觀察包括旅遊和休閒娛樂等服務業景氣回升速度有多快。因為在擺脫疫情陰霾後，消費者之前被壓抑的需求將被釋放。

(工商 )