汽車水箱零件廠吉茂（1587）自結，3月合併營收2.00億元，創歷史單月新高，年增51.55％；累計前二月合併營收5.35億元，創同期新高，年增50.80％。

據了解，吉茂受惠於大股東日本電綜（Denso）移轉汽車冷凝器售後服務件供應大單開始出貨，加上中美貿易戰因素，美國DIY通路客戶從去年第二季起轉單吉茂，以及近期海運亂象，遞延出貨業績灌入3月，造就吉茂單月營收首度突破2億元創新高。

借殼上市後業績表現不佳 美多家新創電動車 股價重挫
《半導體》新產能開出 精測3月營收雙升登同期高

(工商 )

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