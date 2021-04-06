出貨動能強 吉茂3月營收創歷史單月新高 10:592021/04/06 工商 陳信榮 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 汽車水箱零件廠吉茂（1587）自結，3月合併營收2.00億元，創歷史單月新高，年增51.55％；累計前二月合併營收5.35億元，創同期新高，年增50.80％。 據了解，吉茂受惠於大股東日本電綜（Denso）移轉汽車冷凝器售後服務件供應大單開始出貨，加上中美貿易戰因素，美國DIY通路客戶從去年第二季起轉單吉茂，以及近期海運亂象，遞延出貨業績灌入3月，造就吉茂單月營收首度突破2億元創新高。 借殼上市後業績表現不佳 美多家新創電動車 股價重挫 《半導體》新產能開出 精測3月營收雙升登同期高 (工商 ) #吉茂 #創歷 #單月新高 #合併營收 #出貨動能 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 散戶荷包滿滿 謝金河估股息將達1.6兆 09:442021/04/06 財經 台塑越鋼獲利 上半年樂觀破百億 04:102021/04/06 財經要聞 經濟數據助威 美股道瓊標普同登歷史新高點 07:302021/04/06 國際 台積電開盤大漲13元完成填息 領漲台股創新高16803點 09:062021/04/06 財經 群益證券本周看好半導體設備、鋼鐵等四類股 09:002021/04/06 財經 圓掛牌夢 饗賓築間全餐聽牌 04:102021/04/06 財經焦點 《電腦設備》西勝攻電動兩輪車及儲能市場 今年可望收成 08:192021/04/06 財經 台積電完成填息 台股早盤大漲近200點 09:252021/04/06 財經 一封「看不下去」檢舉函 掀富商翁茂鍾9年前勞動造假 07:542021/04/06 社會 近十家完成Pre-A輪或A輪 台灣新創國際募資 首季報捷 04:102021/04/06 金融．稅務 《美股掃瞄》經濟數據強勁＋債息平穩 道瓊、標普500再創新高 09:102021/04/06 財經 財經熱門新聞 不會有下個十年？ 蘋果CEO庫克洩漏離開時機 - 財經 台塑越鋼獲利 上半年樂觀破百億 - 財經要聞 - 工商時報 台積電旗下采鈺科技6日以每股240元掛牌興櫃 - 財經 - 工商 【太魯閣出軌】半導體實力傲視全球 日媒卻曝台灣這點太危險 - 財經 15檔造市候選股 搶卡位 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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