台股累計今年初開盤迄4月1日共56個交易日，集中市場總成交值為19兆3,210.81億元，市場日均值為3,450.19億元，股票成交量週轉率為44.59％。康和投顧預期本周指數將在16,300-16,800點區間震盪，本周看好六大題材類股，包含：汽車股、NB零組件股、塑化股、鋼鐵股、成衣股、航運股等。

康和投顧分析指出，彙整近期三項國內外利多因素，包含：

1.美國1.9兆美元刺激計畫剛通過進入執行階段，拜登政府持續推動2.25兆美元基礎建設法案，以持續提振長期經濟表現，主要包含強化基礎建設、因應氣候變遷等，預計對於金融市場有持續激勵效果，也可帶動相關產業發展趨勢。

2.3月ADP新增非農就業人數達到51.7萬人，雖略低於市場預期，但創近六個月新高水準，顯示即將公佈之非農新增人數數據往正向發展機會不小，在美國政府刺激方案挹注之下，整體勞動市場持續有所改善。

3.上市櫃公司去年4Q單季稅後盈餘7,644億元，僅較3Q略為下滑1.6％，維持高檔水準，年增率高達70.3％，推升上市櫃2020年度稅後盈餘以2.46兆元刷新歷年新高，比2019年的2.01兆元大增21.9％。

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