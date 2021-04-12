中興新村活化再添新頁，南投醫院在前省府公管處成立中興新村長照院區，並設置醫事C級巷弄長照站；南投醫院院長洪弘昌表示，目前每天服務40位長輩，未來將興建可容納200床的護理之家。

南投醫院醫事C級巷弄長照站12日揭牌啟用，包括南投縣長林明溱，縣議員賴燕雪、陳翰立，南投市長宋懷琳、縣府衛生局長黃昭郎等人都出席，表達對老人長照的重視。

南投縣長林明溱表示，南投醫院在院長洪弘昌帶領下，近年來升格為區域醫院，優秀醫師陸續加入醫療團隊，而在中興新村設Ｃ級巷弄長照站，也讓公管處的廳舍空間，能夠活化再利用。

林明溱表示，南投有9萬多位老人需要照顧，在衛生局積極爭取下，包含南投醫院長照院區，縣內已有18個A級社區整合型服務中心、172個B級複合型服務中心以及145個C站巷弄長照站。

中興新村長照院區C據點設有多功能活動室及文康室，配置5名工作人員，每天可服務40位長者，長輩到據點後接受體溫及血壓測量，接著工作人員會安排藝術手作、團康、健康衛教、預防及延緩失能的肌力強化運動，讓長輩透過參與不同的活動預防疾病、延緩病程。

洪弘昌說，南投醫院在重症醫療上是縣內穩固的後送醫院，在失智失能老化服務方面，去年在名間設立C級長照站時，獲得鄉親的好評，為提供在地健康老化，除了此次設立的C級長照站，未來中興長照院區將再興建設有200床的護理之家，讓投醫院在急性醫療、中期醫療甚至安寧及老化，都能提供最好的服務。

(中時 )