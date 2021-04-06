在工作天數回升、車用電子與宅經濟帶動下，毅嘉(2402)3月營收回升至5.4億元，第一季為16.12億元、年增率超過4成，創下6年來同期新高。車用IC缺料影響將影響毅嘉第二季營運成長空間，法人表示，毅嘉平均每月缺口約在15～20％，也讓毅嘉第二季單月營收應該多會落在5～6億元區間。

3月工作天數恢復正常，毅嘉3月營收也回到5.4億元的正常水準，比去年同期成長6％，也比2月成長7.35％，不過仍不及1月創下的的相對高點5.68億元。

毅嘉表示 3月營收成長主因來自於車用電子及宅經濟產品強勁需求的帶動，第一季營收為16.12億元，年增超過四成，創近六年同期新高。展望未來，毅嘉指出，缺料的影響仍然持續，但主要客戶受惠於全球經濟的復甦，整體需求強勁，毅嘉全年度營運可望呈現逐季增長的趨勢。

毅嘉先前曾表示，從去年下半年開始已經開始承接車廠的PCB打板訂單，可望成為今年推動營收上揚的動能之一，不過法人則表示，車用IC從去年下半年開始供應狀況一直不好，不僅影響去年的營收成長性，也抑制毅嘉3月營收表現，目前毅嘉的訂單量與IC之間的缺口每個月約在15～20％，由於缺口短期內看不到縮小，預估第二季單月營收都會落在5～6億元之間。

法人近一步指出，相對於去年第二季各國車廠停工抗疫、讓毅嘉去年第二季營收4～6月營收都只有3、4億元左右，即使今年受限於IC缺料、無法全力交貨，今年第二季毅嘉仍會比去年同期成長不少，而若車用IC料況能夠如毅嘉預期般從第三季開始逐漸好轉，單月營收才有機會從第三季開始站回6億元之上。

(工商 )