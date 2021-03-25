金門醫院接種AZ疫苗的調查表。（金門醫院提供）

衛福部金門醫院傳出有護理長拿「考績」暗示同仁，若有人不打這波中央配送的AZ疫苗，考績就可能吃乙的傳聞，副院長陳根雄今早強調，院方絕對沒有強迫同仁要打AZ疫苗，調查作業也絕對與考績無關。

陳根雄提出2點澄清：（1）COVID-19 疫苗接種意願調查絕對與考核無關。（2）護理長的用意在於希望該單位同仁儘速填妥意願上傳，因為必須在期限內調查完畢回傳衛生局，無論選擇那種「疫苗」或「不施打」均與考核無任何關係。

此次施打新冠肺炎疫苗，日前就傳出陳時中部長指「金門第一線約201人接種意願是100％」，其實是不正確的說法，讓護理人員質疑「不知道是有人欺上瞞下，還是部長說謊？」相關消息經〈中時新聞網〉披露後引起討論。

不料，一波未平，一波又起，今天再傳出該院1名護理長拿「考績」威脅單位同仁，暗示若填「願意接種AZ疫苗」，考績就能夠拿到甲等，若是填寫「不願意接種疫苗」或「願意接種新冠疫苗，除AZ疫苗外」，考績恐怕只有乙等，令同仁感到不滿。

副院長陳根雄則說明，院方絕對沒有強迫同仁要打AZ疫苗，更沒有要求相關醫護主管以「考績」為前提，要求同仁填答意願調查表，整個作業過程與考績絕對無關。

衛福部金門醫院昨（24）日開打第一波COVID-19疫苗，院長侯重光帶頭接種。（金門醫院提供）

衛福部金門醫院昨開打第一波COVID-19疫苗，院長侯重光與其他9名醫療人員率先接種。（金門醫院提供）

(中時 )