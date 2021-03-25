【LIVE直播】醫護接種AZ疫苗住加護 莊人祥今召開臨時記者會說明｜2021.3.25

國內AZ疫苗開打4天，昨天有1951人接種，總共有5169名醫護接種AZ疫苗，疫情指揮中心指揮官陳時中、專家諮詢小組召集人張上淳都出現發燒症狀，張上淳更是發燒2天吃普拿疼才退燒，指揮中心發言人莊人祥今(25日)表示，V-Watch上統計，接種AZ後自覺體溫偏高佔了29.4%。

莊人祥今天在記者會上表示，昨新增5件AZ疫苗不良反應事件，其中1件是嚴重不良反應，就是北部護理師出現嚴重過敏、急性全身性過敏反應，接種後5分鐘發熱吸不到氣、出現蕁麻疹，以抗組織胺跟類固醇治療，沒有用抗生素，不是疫苗導致的過敏性休克。總計AZ開打4天出現了9例不良反應事件。

而指揮官陳時中今缺席外環會，外界懷疑是不是疫苗導致身體不適，無法出席？莊人祥回應，陳指揮官在指揮中心有重要會議，並指出COVID-19疫苗接種健康回報系統V-Watch已統計，有29.4%的醫護在施打疫苗後，出現自覺體溫偏高，是正常反應。

然而，打新冠疫苗後出現發燒的機率很高嗎？據指揮中心過去提供的AZ、輝瑞、莫德納3款新冠疫苗第三期臨床試驗，7種一般副作用出現頻率比較圖中，出現發燒超過38度的比例最低，AZ疫苗7.9%、輝瑞14.2%、莫德納15.5%。

圖為AZ、輝瑞、莫德納疫苗一般常見的副作用頻率，3款疫苗中發燒的比例都是最低。(指揮中心提供)

(中時新聞網)