五月天成軍24周年，在台南連辦5場演唱會，締造12萬人潮。（相信音樂提供）

五月天「好好好想見到你」演唱會睽違16年，在台南體育場開唱5天。5場演唱會場內外吸引逾12萬人參與，估計台南帶來2億7840萬元觀光財。

台南市長黃偉哲表示，此次活動由市府與相信音樂國際股份有限公司合辦，感謝五月天及相信音樂在台南開唱，讓台南的五迷們不用舟車勞頓奔波其他縣市，而五月天除了人氣爆棚，公益也不落人後，5場活動免費提供2000張門票予台南默默辛勞的防疫英雄、醫護人員能夠進場欣賞精彩演出，放鬆疫情發生以來緊繃的工作情緒。

此外，也每日邀請50名台南社福團體入場觀賞演唱會，並將對全球五迷而言，極具意義的成軍24周年紀念日演唱會留在台南，感受到五月天滿滿的熱情與溫暖。

除了活動後場地的復原外，相信音樂也將協助體育處全數汰換看台上逾千張年久損壞的座椅，將斥資3百萬元協助汰換市立體育場上千張年久損壞的看台座椅，預計4月底完成，讓台南市立體育場的設施更完善。

觀旅局長郭貞慧表示，五月天魅力無窮，除了滿場購票民眾熱情參與外，場外的「不能相遇區」每日也吸引逾千名的粉絲席地而坐，此次5場演唱會加持下，旅宿者住宿率連2個周末都超過9成，部分旅宿更一房難求，周邊商圈也湧進大量人潮，附近店家於演唱會期間亦生意滿滿。此外，這次活動也吸引28家飯店提供五迷專屬住宿優惠以及80家伴手禮、小吃、觀光工廠、古蹟景點、酒吧與餐酒館祭出各式消費優惠。

此外，活動五天入場交管與散場疏運也均屬順暢，依據相信音樂統計，5天活動5條接駁車共計行駛787車次、接駁2萬2346人次，返鄉專車則有207部，搭乘人次8454人。

(中時 )